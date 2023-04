Stiri pe aceeasi tema

- Partida decisiva de dublu Slovenia – Romania, din barajul pentru calificarea la turneul final al Bilie Jean King Cup, dintre perechile alcatuite din Irina Bara și Monica Niculescu, pentru Romania și Kaja Juvan și Tamara Zidansek, pentru Slovenia, a fost a

- Echipa feminina de tenis a Romaniei conduce Slovenia cu 2-1, dupa ce Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek cu 3-6, 7-6 (7/4), 7-5, sambata, la Koper, in calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup.

- Romania conduce cu 2-1 in intalnirea de Billie Jean King Cup cu Slovenia, de la Koper, dupa ce, in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek. Zidansek s-a impus cu 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute. Meciul va fi urmat de o alta partida de simplu: Kaja Juvan –…

- Azi, de la ora 12:00, au loc ultimele trei partide din duelul Slovenia – Romania, din barajul pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup. Dupa prima zi, Romania conduce cu 2-0Echipa care va ajunge la 3 victorii se va califica in runda urmatoare. Invinsa va cobori in playoffAzi se joaca…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei conduce Slovenia cu 2-0, dupa ce Jaqueline Cristian a invins-o pe Tamara Zidansek cu scorul de 6-1, 4-6, 6-3, vineri, la Koper, in calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup.

- Romania conduce Slovenia cu 2-0 dupa prima zi a barajului pentru calificarea la turneul final Billie Jean King Cup. „Tricolorele” sunt la o victorie de calificarea in premiera in aceasta faza, iar reacțiile au fost la superlativ. Ana Bogdan (30 de ani, 58 WTA) a invins-o pe Kaja Juvan (22 de ani, 121…

- Horia Tecau, capitanul-nejucator al echipei de Fed-Cup a Romaniei, a anunțat jucatoarele convocate pentru duelul cu Slovenia, play-off-ul pentru calificarea la turneul final din 2023. Pe 14 și 15 aprilie, la Koper, pe zgura, Romania va infrunta Slovenia pentru un loc la turneul final al Fed Cup. Horia…

- Reprezentativa feminina de volei junioare U17 a Romaniei a fost surclasata, scor 0-3 (15-25, 18-25, 20-25), de reprezentativa similara a Turciei, intr-o partida disputata la Ankara, in semifinalele zonei balcanice a preliminariilor Campionatului European din 2023. Alexia Ruci, de la CSM Constanta, a…