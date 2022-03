Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil (261 ATP) a fost invins de Roberto Bautista Agut (15 ATP) la Marbella, sambata, astfel ca Spania s-a calificat la turneul final al Cupei Davis, trecand de naționala Romaniei cu scorul de 3-1.​

