- Echipa Romaniei a fost invinsa de Polonia, scor 4-0, dupa ce si meciul de dublu a revenit sportivelor poloneze. In ultimul meci al zilei, perechea Mihaela Buzarnescu/Andreea Mitu a fost invinsa de cuplul Magdalena Frech / Alicija Rosolska, scor 5-7, 6-3, 10-5.

- Polonia și Romania vor juca vineri și sambata pentru a se califica pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Invinsa va merge la baraj. Duelul Polonia - Romania va avea loc in perioada 15-16 aprilie 2022 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.roEchipa Romaniei este formata din Irina Begu,…

- Iga Swiatek, Magda Linette, Magdalena Frech, Alicja Rosolska și Maja Chwalinska sunt jucatoarele convocate de Dawid Celt, capitanul nejucator al Poloniei, pentru intalnirea cu Romania de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup), informeaza Federația Poloneza…