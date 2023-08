Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta Franța in „optimile” Campionatului European de volei feminin. Partida este programata la ora 19:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Daca trece de Franța, reprezentativa Romaniei va juca in sferturile de finala impotriva caștigatoarei dintre Italia…

- Romania intalnește, in aceasta seara, la Florența, in Italia, formația Franței, de la ora 19.00, intr-un meci din optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin. Naționala tricolora s-a calificat optimi, dupa ce a terminat pe cea de-a treia poziție in grupa B, dupa Italia și Bulgaria.…

- Naționala Romaniei joaca sambata, la Florența, impotriva Franței in ”optimi” la Campionatul European, o adversara care a crescut mult in ultimii ani și care face parte din eșalonul al doilea al voleiului mondial. Competiția nu este transmisa in Romania de nicio teelviziune Tinerele voleibaliste ale…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a terminat pe locul trei in grupa B a Campionatului European și va infrunta echipa Frantei in optimile de finala. Romania a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-2 (26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12), in ultimul meci din grupa B a Campionatului European de volei…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Frantei in optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin Sursa articolului: Romania va intalni Franța in optimile Campionatului European de volei feminin Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Echipa Naționala a Romaniei se va intalni cu reprezentativa Franței in optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023, dupa ce s-a clasat pe poziția a treia in Grupa B

- Nationala de handbal feminin junioare a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Franta, scor 32-17 (17-11), in finala de la FOTE Maribor 2023.Tricolorele obtin astfel al cincilea argint pentru Romania la Maribor, dupa cele castigate de Stefania Uta la atletism (400 m garduri), Alexia Vanoaga la gimnastica…