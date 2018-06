Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Finlandei cu scorul de 2-0 (1-0), intr-un meci amical desfasurat marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, si care a marcat retragerea din activitate a portarului Bogdan Lobont. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Antrenorul echipei engleze Manchester United, portughezul Jose Mourinho, va asista la meciul amical dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Finlandei, care are loc marti seara pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. ''Sunt in vacanta, sunt liber, am venit sa ma plimb si…

- Bogdan Lobont, portarul echipei AS Roma, si-a anuntat retragerea din fotbal la varsta de 40 de ani, urmand sa-si incheie cariera cu ocazia partidei amicale Romania – Finlanda, ce se va disputa pe 5 iunie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti. Portarul care a imbracat de 85 de ori tricoul…

- Nicolae Stanciu și Tudor Baluța nu vor fi in lotul Romaniei pentru meciul amical contra Finlandei, de pe 5 iunie, informeaza site-ul FRF dupa amicalul caștigat cu Chile, 3-2. Romania - Finlanda se joaca pe 5 iunie, de la 20:30, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, și e liveTEXT cu video și foto pe…

- Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești gazduiește partida amicala pe care naționala Romaniei o disputa pe 5 iunie, impotriva reprezentativei Finlandei. Propunerea șefilor FRF a fost aprobata in Comitetul Executiv de astazi, anunțul fiind facut de președintele Razvan Burleanu, intr-o conferința de presa.…