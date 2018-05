Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, investițiile in economia Romaniei au totalizat 22,6% din PIB, ceea ce ne plaseaza pe locul 8 in UE, dar in perioada 2007-2017 raportul dintre investiții și PIB a scazut cu 12,5 puncte procentuale, clasandu-ne pe locul 4 in topul scaderilor, arata un raport publicat luni de Eurostat.Anul…

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care, din 2007, au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in timp ce Suedia, Austria si Germania si-au majorat investitiile, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost publicata vineri in Monitorul Oficial si, asadar, a intrat in vigoare. Actul normativ aduce multiple modificari in sfera impozitului pe venit si a asigurarilor sociale pentru persoanele ce realizeaza venituri extrasalariale (venituri din…

- Investițiile companiilor din Romania intampina, in viziunea lui Iancu Guda (AAFBR), cinci mari probleme: finanțarea deficitara, miopia, efectul de turma, comoditatea și efectul multiplicator modest.

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a situat in 2016 pe antepenultimul loc intre statele UE atat procentajul in PIB al sumelor alocate pentru sanatate, cat si la procentajul in PIB al banilor dati de stat pentru educatie. Cu 4% din PIB pentru sanatate ne-am situat la mare distanta de media…

- Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc. Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii si sanatate pentru persoanele fizice care obtin sume de…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Organizatia Natiunilor Unite a identificat o serie de obiective pentru productia si consumul responsabil , care vizeaza utilizarea cat mai eficienta a resurselor, reducerea risipei de hrana, scaderea cantitatii de deseuri, precum si dezafectarea substantelor toxice si poluantilor. In UE, actiunile sunt…