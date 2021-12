Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF), implementat deja in alte tari.

- Ce este noul formular de localizare a pasagerului (PLF): Cine trebuie sa il completeze si de cand Ce este noul formular de localizare a pasagerului (PLF): Cine trebuie sa il completeze si de cand Raed Arafat, șeful DSU, a anuntat, in cursul zilei de duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF). Arafat a declarat, intr-o conferinta de presa, ca la sedinta de duminica s-a discutat despre implementarea formularului…

- Formularul de localizare a pasagerului se introduce și in Romania, la intrarea in țara. Cine va trebui sa il completeze Se va introduce utilizarea formularului de localizare a pasagerului (PLF), la intrarea in Romania, a anunțat duminica șeful DSU, Raed Arafat. Masura urmeaza sa intre in vigoare din…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF), implementat deja in alte tari.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a anuntat, duminica, faptul ca Romania va introduce, din 20 decembrie, formularul de localizare a pasagerului (PLF), implementat deja in alte tari. Arafat a declarat, intr-o conferinta de presa, ca la sedinta de duminica…

- Doar persoanele vaccinate sau cele care au avut COVID-19 se mai pot caza la hotelurile din Romania, in urmatoarele 30 de zile, conform hotararii aprobate vineri de CNSU. Secretarul de stat Raed Arafat le recomanda romanilor sa stea acasa.

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a prezentat, vineri, evoluția pandemiei de coronavirus in Romania din 10 septembrie pana acum. Acesta a precizat ca trendul atat al infectarilor, cat și al internarilor la Terapie Intensiva este in creștere. „Ca numar…