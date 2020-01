Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1,4 milioane operatii de cezariana au fost efectuate in Uniunea Europeana in 2017, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In 2017, cele mai frecvente operatii de cezariana s-au inregistrat in Cipru (54,8% din totalul nascutilor…

- Salariul mediu brut va ajunge la 5.429 lei in anul 2020, echivalentul unui salariu net de 3.324 lei, in urcare cu 6,6% fața de acest an, in vreme ce numarul de șomeri va scadea de 287.000 la 275.000, echivalentul unei reduceri a ratei șomajului de la 3,2% la 3%, potrivit proiectului de buget pe anul…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu un avans semnificativ al economiei in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea preliminara publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Nu sunt disponibile datele pentru Estonia,…

- Productia industriala a crescut cu 0,1% in zona euro si cu 0,2% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.Citește și: Topul orașelor din Romania in care au fost inființate…

- Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale au fost inregistrate in Irlanda (8,8%), Ungaria (3,1%), Danemarca, Croatia si Lituania (toate cu 2,5%) si Romania (1,9%), iar cele mai semnificative scaderi au fost in Malta (minus 3,7%), Portugalia (minus 2,3%) si Estonia (minus 1,5%), scrie…

- Rata angajarii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene la categoria de varsta 55-64 de ani varia anul trecut de la peste 70% in Suedia, Germania si Danemarca la sub 50% in Romania, Malta, Polonia, Slovenia, Croatia, Grecia si Luxemburg, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

