România, între țările europene care au decuplat avansul PIB de emisiile de gaze cu efect de seră Un numar de 15 țari din Uniunea Europeana au reușit in primul trimestru din 2023 sa iși reduca emisiile de gaze de afect de sera, in timp ce au inregistrat avans al produsului intern brut. Romania face parte dintre aceste țari, raportand o reducere cu 4,7% a emisiior de gaze cu efect de sera in primele trei luni ale anului in curs, in comparație cu perioada similara din 2022. Cele mai mari reduceri ale gazelor cu efect de sera s-au inregistrat in perioada amintita in Bulgaria, care a raportat de asemenea avans economic. Gospodariile polueaza cel mai mult In primul trimestru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

