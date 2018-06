Rata locurilor de munca vacate din Uniunea Europeana era de 2,2% in primul trimestru al acestui an, in crestere fata de o rata de 2% in ultimul trimestru al anului trecut. Statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante sunt Grecia (0,7%), Spania şi Portugalia (ambele 0,9%), Bulgaria şi Irlanda (ambele cu 1%) şi România (1,2%), arată datele publicate luni de Eurostat. La polul opus, ţările membre cu cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante în primul trimestru au fost Cehia (4,8%), Belgia (3,5%), Germania…