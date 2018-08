Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați dieteticieni din România și se distinge prin moderație și cumpatare. Sugestii de Mic Dejun din dieta Mihaela Bilic 1. 1 iaurt mic (150 g) + 1 banana taiata felii2. 2 oua sau omleta…

- V. Stoica Italianul Simone Crisara (foto 1) este primul pilot de acrobație aeriana care a venit la Aeroclubul Gheorghe Banciulescu de la Strejnicu, unde, timp de zece zile, intre 15 și 25 august, se va desfașura cel mai mare concurs internațional de profil care a fost organizat vreodata in Romania.…

- Protest 10 august. Mii de români se îndreapta spre România, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pâna la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.

- Primaria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, desfașoara, in perioada iunie - septembrie 2018, un amplu program de recompensare a performanțelor școlare și extrașcolare excepționale ale elevilor de gimnaziu și liceu din Municipiul Chișinau. Programul…

- In toate magazinele, dar si in supermarketuri, exista tomate romanesti, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a precizat ca intr-o ferma romaneasca a fost descoperita o rosie de 1.725 de grame. ”Anul acesta, peste tot în România, în toate magazinele, dar şi în…

- Intr-un peisaj de afaceri mai degraba gri, dominat de la o vreme de stirile privind cresterea numarului afacerilor intrate in insolventa sau desfiintate, exista in continuare afaceri antreprenoriale care se incapataneaza nu doar sa reziste pe piata, ci si sa creasca de la an la an. In cele…

- Veste buna pentru producatorii programului de tomate din partea reprezentantilor Directiei Agricole Buzau. Programul de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii, cu ajutorul caruia producatorii agricoli din Romania sunt sustinuti, se afla in al doilea an de implementare, asigurandu-se astfel…

- Moțiunea de cenzura, depusa miercuri in Parlament. Liderul liberalilor, Ludovic Orban a declarat la Romania TV ca, daca moțiunea va trece, va fi propunerea de premier a PNL, așa cum s-a votat in forul de conducere. ”Negociem cu toata lumea”, a precizat Orban, aratand ca discuțiile cu parlamentarii se…