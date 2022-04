România intră într-o CRIZĂ eoconimică de PROPORȚII! Abia acum Guvernul a recunoscut Romania ar putea intra intr-o criza economica fara precedent, iar Guvernul confirma și el cele mai mari temeri. Potrivit Antena 3, Guvernul anunta o criza economica de proportii printr-un raport oficial. Romanii nu vor mai avea bani sa cumpere prea multe bunuri. Mai exact, sursa citata arata ca pana la finalul anului, consumul va avea o frana extrem de puternica. In raport se arata negru pe alb ca cei care au avut parte de mariri de salarii sau pensii au ramas in buzunar cu 0 lei in plus din cauza inflatiei care a mancat orice crestere. Ce s-a schimbat in ultimiii 2 ani Menționam faptul ca anul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

