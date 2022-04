Romania a testat munitia cu efect perforant termobaric, un produs pe care este gata sa-l fabrice pentru Ministerul Apararii Nationale la Uzina Mecanica Plopeni, informeaza Ministerul Economiei, pe pagina de Facebook. „Am participat, astazi, in poligonul Uzinei Mecanice Plopeni, la testarea loviturii perforante termobarice pentru AG-9, in vederea omologarii prototipului industrial. Aceasta etapa face parte […] The post Romania intra in randul marilor fabricanti de arme: "termobaricele" si in tara noastra? first appeared on Ziarul National .