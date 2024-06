Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon al vacantelor se scumpesc carburantii. Cresterea accizei va genera scumpiri de 40 de bani per litru pentru motorina si 43 de bani per litru la benzina, inca de la data de 1 iulie 2024.Scumpirea carburantilor poate genera scumpiri in lant, avertizeaza analistii. Primele care se scumpesc…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 18-06-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 18 iunie Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : temperaturi ridicate, canicula, disconfort termic ridicat Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Meteorologii au emis avertizare de canicula si disconfort termic pentru mai multe judete ale tarii, valabila luni si marti, cand temperaturile vor fi ridicate. Vremea va continua sa se incalzeasca, Romania urmand a fi sub inlfuenta unui nou val de caldura intens si de lunga durata. ”Pe parcursul zilei…

- Un nou val de canicula va afecta Romania. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru mai multe judete ale tarii, care va fi in vigoare pana miercuri dimineața.

- Șoferii din Romania trebuie sa se pregateasca pentru noi scumpiri la carburanți incepand cu 1 iulie, dupa o perioada de ieftiniri la pompa. Prețurile la motorina și benzina vor crește considerabil, afectandu-i pe toți cei care depind de autoturisme pentru deplasarile zilnice. In ultimele zile, șoferii…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat cand vine vara in Romania, menționand ca ne putem aștepta și la temperaturi de pana la 27-28 de grade Celsius. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, pe finalul saptamanii ar trebui sa avem parte de zile calduroare de…

- „Pana maine dimineața vorbim de o atenționare meteorologica de Cod Galben ce vizeaza jumatatea vestica a țarii, acolo unde intensificarile vor avea viteze la rafala de peste 55-65km/h, iar de maine dimineața de la ora 8:00 pana marți seara la ora 22:00 aproape toata țara va fi sub incidența unei avertizari…