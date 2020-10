România intră în CARANTINĂ? Răspunsul lui Orban i-a uimit pe toți Premierul Ludovic Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Franta, a declarat ca nu se discuta despre reinstituirea carantinei la nivel national in Romania. Totodata, el a afirmat ca s-au luat masuri si se asteapta eficienta acestora, iar cu cat mai multa lume respecta regulile, cu atat viata se poate apropia de normal. ”Nu avem in discutii o astfel de eventualitate in momentul de fata. Noi am adoptat un set de masuri care tin cont de modul de transmitere a virusului si asteptam sa vedem eficienta. Din punctul nostru de vedere, cu cat mai multi romani respecta normele de protectie sanitara, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

