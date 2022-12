Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) s-a cifrat, in octombrie 2022, la 651,508 miliarde lei, fata de 646,073 miliarde de lei in septembrie si 577,521 miliarde de lei la finalul anului trecut, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor, relateaza Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a urcat la 48%, fata de 47,6% luna anterioara. Datoria pe termen mediu si lung era in octombrie de 623,967 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt de 27,54 miliarde de lei. Cea mai mare parte din aceasta datorie, respectiv 535,01 miliarde de lei, era reprezentata de titluri…