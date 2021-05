Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a explicat ca daca nunțile sau botezurile vor fi organizate in interior, in spații inchise, numarul participanților ramane limitat. Șeful DSU nu a exclus nici ca certificatul de vaccinare sa fie o condiție pentru a putea fi prezenți la acest tip de evenimente.Limitarea numarului celor care…

- Dupa aproape 6 luni, romanii se vor bucura, din 15 mai, de noi masuri de relaxare. Cele mai asteptate sunt renuntarea la masca in spatiile exterioare si eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul noptii. Iar de la 1 iunie si in interior vom avea parte de masuri de relaxare.

- Klaus Iohannis a facut deja anunțul pentru ridicarea unora dintre restricții incepand de sambata, 15 mai. Avand in vedere ca Romania incepe sa aiba un numar scazut cu privire la infectarile cu virusul COVID-19, din data de 15 mai, se vor ridica treptat unele masuri de protecție, prima dintre ele fiind…

- "Prima etapa de relaxare va avea loc chiar acum, in 15 mai, deci in weekendul care urmeaza deja vom avea cateva masuri de relaxare functionale. Urmatoarea etapa este 1 iunie, pe urma 1 iulie, pe urma 1 august. Asadar, din 15 mai se elimina portul mastii in exterior, cu cateva exceptii, desigur. Raman…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații in contextul in care Bucureștiul a reintrat oficial, de joi, in scenariul verde iar agenții economici din industria ospitalitații si din industria spectacolelor pot primi public in limita a 50% din capacitate. Potrivit informațiilor oficiale, peste 2,6…

- 1 iunie ar putea aduce un plus de relaxare și in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. In astfel de spații, masca de protecție ar urma sa devina opționala. La fel și afara, in locurile neaglomerate, insa de la 1 august.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca incurajeaza și ea renunțarea la masca de protecție, iar de la 1 august s-ar putea renunța la ea, insa numai in anumite condiții, informeaza Agerpres.Mihaila este de parere ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila…

- "Toți suntem relaxați. Știți ce este paradoxal in aceasta țara? Intr-o relaxare generala se lupta ingrozitor pentru relaxare. In Piața Victoriei vin oameni fara masca care urla toți nu vrem masca, și nu au purtat niciodata.Vin bolnavii care se interneaza in stare grava și recunosc, eu nu am purtat masca…