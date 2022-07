România intenţionează să cumpere submarine și elicoptere franceze Planul de achiziție al Armatei Romane include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze, a anunțat ministrul roman al apararii, Vasile Dincu, citat de publicația Actualno , preluata de Rador. Dincu a anunțat ca a fost semnata o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apararii in acest sens. Este vorba de submarine Scorpene și elicoptere „Am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apararii pentru un viitor proiect și am inceput in Parlament procesul de aducere a noului echipament: este vorba de submarine Scorpene și elicoptere. Aceasta este o scrisoare de intenție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

