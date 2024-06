Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii Agriculturii din Uniunea Europeana nu au reușit luni sa ajunga la un consens privind viitorul politicii agricole a blocului comunitar, in urma opoziției exprimate de Romania și abținerii Slovaciei. Discuțiile au avut loc la Luxemburg și au vizat convergența externa a plaților directe in cadrul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a ramas stabila, la 2,6%, in luna aprilie, insa Romania este, pentru a patra luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai scazute…

- Cele mai multe prune importate de Uniunea Europeana provin din R. Moldova, anunța ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, care face referire la datele publicate de Eurostat, Oficiul pentru Statistica al Uniunii Europene. Potrivit viceprim-ministrului, 25% din prunele vindute…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres.Comparativ…

- INS a facut anunțul. O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica ( INS ), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei , din fericire…

