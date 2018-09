Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a devenit, recent, printre cele mai discutate subiecte in spațiul public, in Romania. Despre posibilitatea contaminarii cu pesta porcina se vorbește insa de un an și jumatate. Boala deosebit de grava in randul porcilor ar putea duce, intr-un final, la dispariția porcilor. Pesta…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa cresterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situatia, potrivit Mediafax. „Din cauza modului defectuos in care este…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca ne aflam inaintea unei catastrofe naționale, iar ultimele informații il confirma. Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila,…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Specialistii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au confirmat focare de pesta porcina africana (PPA) in gospodarii din 29 dintre cele circa 140 de localitati din judetul Tulcea, a declarat luni, directorul institutiei, Mitica Tuchila.