România înregistrează 428 de focare active de pestă porcină africană Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 26 februarie, cand au fost consemnate 443 de focare. Sursa: www.ansvsa.ro In intervalul 25 februarie - 4 martie 2021 au fost inregistrate 24 de focare noi de pesta porcina africana in 14 judete si au fost stinse 39 in noua judete. De la prima… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

