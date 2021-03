România înregistrează 407 de focare active de pestă porcină africană Romania inregistreaza 407 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 104.408 porcine, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul focarelor active este in crestere fata de raportarea din 19 martie, cand au fost consemnate 401 focare. In intervalul 19 - 25 martie au fost inregistrate 25 de focare noi de pesta porcina africana in 12 judete si au fost stinse 19 in sapte judete. De… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza 401 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care opt in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 124.521 de porcine, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 11 martie, cand au fost consemnate 413 focare, scrie Agerpres.In intervalul 11 - 18 martie 2021, au fost inregistrate…

- Romania inregistreaza 413 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 112.869 de porcine, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- Romania inregistreaza 443 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Economie 35 de focare noi de pesta porcina africana confirmate saptamana trecuta, unul in Teleorman februarie 22, 2021 10:07 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) erau inregistrate, joi, la nivel național, in 36 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sapte focare in…

- Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru