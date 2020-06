Stiri pe aceeasi tema

- In 26.06.2020 pesta porcina africana evolueaza in 147 de localitați din 27 de județe, cu un numar de 243 de focare (dintre care 4 focare in exploatații comerciale). In alte 13 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, anunța ANSVSA, potrivit Mediafax.In intervalul 17 – 24.06.2020…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 150 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 272 de focare (dintre care 5 focare in exploatații comerciale). In alte 16 județe au fost diagnosticate doar...

- Pesta porcina africana evolueaza in 144 de localitați din 23 de județe, cu un numar de 269 de focare (dintre care 4 focare in exploatații comerciale). In alte 17 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți. In intervalul 04 – 10.06.2020 au fost inregistrate 9 focare noi, anunța MEDIAFAX.Alte…

- V. Stoica Timp de doi ani, pesta porcina africana a creat mari probleme proprietarilor de suine din Romania, zeci de focare fiind inregistrate in fiecare județ, din 2017 și pana la finalul lui 2019, iar la nivel național au fost semnalate 2.894 de focare, din care 2.260 au fost stinse pana la sfarsitul…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 280 de focare (dintre care un focar intr-o exploatatie comerciala), in timp ce in 21 de judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…