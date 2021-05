Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea militara in cadrul Uniunii Europene va primi un impuls echivalent cu un 'salt cuantic' prin includerea, pentru prima data, a unor parteneri externi precum Statele Unite, Canada si Norvegia intr-unul din proiectele sale, a apreciat joi ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer,…

- Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, ar fi propus Kremlinului un „troc” prin care Praga sa primeasca 1 milion de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, angajandu-se in schimb sa nu formuleze public acuzatii la adresa Rusiei, scrie portalul de stiri ceh Seznamzpravy.cz, citat marti de dpa.…

- Ministrul de Extern al Rusiei a criticat, miercuri, Uniunea Europeana si Statele Unite pentru ca ar continua sa se amestece in afacerile interne ale Republicii Moldova. MAE rus citeaza o declaratie recenta a ambasadorului american la Chisinau, Dereck J. Hogan, precum si diferite luari de pozitie ale…

- ​SUA ar planui o serie de contraatacuri secrete asupra unor sisteme web rusesti ca raspuns la operațiunea SolarWinds, potrivit unor informații publicate de cotidianul New York Times. De partea cealalta a baricadei, Kremlinul, care a negat mereu ca s-ar fi aflat în spatele uneia dintre cele mai…

- Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata de Elon Musk președintelui Vladimir Putin de a purta o discuție pe rețeaua sociala Clubhouse nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe detalii, relateaza Reuters și National Post.CEO-ul Tesla prezentase…

- Ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg se asteapta ca Uniunea Europeana sa adopte noi sanctiuni împotriva Rusiei în legatura cu cazul Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent adversar al Kremlinului, relateaza duminica DPA, preluata de Agerpres.Un pas probabil ca ar putea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, în discursul rostit vineri la Editia speciala a Conferintei pentru Securitate de la München, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, subliniind ca tarile europene trebuie consultate în privinta instalarii unor sisteme…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a inceput cu multi ani in urma, mai precis odata cu revolutia din Ucraina in urma careia a fost inlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici, ruptura amplificata apoi in opinia sa de sistarea…