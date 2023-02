România înfruntă Spania la baschet Naționala de baschet fete a Romaniei intalnește, joi seara, la Sf.Gheorghe, de la ora 18.00, puternica formație a Spaniei, intr-un meci din preliminariile Campionatului European. Pentru selecționata tricolora, dupa partida cu Spania va urma duminica, 12 februarie, un alt joc dificil, la Miskolc, contra Ungariei. Inaintea acestor meciuri, echipa țarii noastre antrenata de brașoveanul Dan […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

