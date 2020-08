Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Cehia a revizuit conditiile de intrare pe teritoriul ceh, iar Romania va fi de luni, ora 00.00, inclusa pe lista rosie - risc de inalt de infectare. Astfel, persoanele care calatoresc din Romania in Cehia pot intra in tara, insa imediat trebuie sa anunte sosirea,…

- Romania, inclusa si de autoritatile cehe pe lista tarilor cu risc ridicat Sediul MAE. Foto: Arhiva. România a fost inclusa si de autoritatile cehe pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, asa-numita zona rosie. Astfel, cetatenii români trebuie, de mâine, sa îsi…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Cehia a revizuit conditiile de intrare pe teritoriul ceh, iar Romania va fi de luni, ora 00.00, inclusa pe lista rosie - risc de inalt de infectare. Astfel, persoanele care calatoresc din Romania in Cehia pot intra in tara, insa imediat trebuie sa anunte sosirea,…

- Romania a fost inclusa pe lista rosie de autoritatile din Cehia. Cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, de luni, sa isi notifice prezenta pe teritoriul Cehiei si sa faca testul Covid pe cheltuiala proprie, daca autoritatea de sanatate publica nu dispun alte masuri de carantina, informeaza Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Romania a fost inclusa pe lista rosie de catre autoritatile din Republica Ceha. Cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, incepand de luni, sa isi notifice prezenta ... The post Romania, inclusa pe lista rosie de autoritatile din Republica Ceha. Condițiile…

- Romania a fost inclusa pe lista rosie de catre autoritatile cehe, iar cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, de luni, sa isi notifice prezenta pe teritoriul Republicii Cehe si sa se supuna, pe cheltuiala proprie, testarii pentru COVID-19, in situatia in care autoritatea de sanatate publica…

- Romania a fost inclusa pe lista rosie de catre autoritatile cehe, iar cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, de luni, sa isi notifice prezenta pe teritoriul Republicii Cehe si sa se supuna, pe cheltuiala proprie, testarii pentru COVID-19, in situatia in care autoritatea de sanatate publica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania a fost inclusa de autoritatile din Belgia in zona portocalie, astfel ca persoanelor care ajung din tara noastra in Regatul Belgiei in scop turistic li se recomanda autoizolarea sau cel putin limitarea contactelor sociale si monitorizarea starii de…