Cehia a revizuit condițiile de intrare in țara și a inclus Romania in zona verde. Conform MAE, de vineri, 9 iulie 2021, autoritațile Republicii Cehe aplica noi reguli privind intrarea cetațenilor straini, inclusiv a cetațenilor romani, pe teritoriul ceh, dupa cum urmeaza: Toate persoanele trebuie sa completeze, inaintea plecarii in calatorie, formularul electronic de sosire (https://plf.uzis.cz/) și sa fie in posesia dovezii completarii acestuia la sosirea in Cehia. Persoanele vaccinate și cele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat in ultimele 180 de zile și nu prezinta…