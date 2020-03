România începe să numere morţii Primele doua decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus au fost inregistrate ieri. Este vorba despre un barbat de 67 de ani cu cancer in faza terminala internat la Craiova si un barbat de 74 de ani care avea o boala cronica si se afla in programul de dializa, internat la Spitalul „Victor Babes" din Capitala. Alte 66 de persoane, cu varsta cuprinsa intre 9 ani si 74 ani, au fost diagnosticate cu COVID-19 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul cu Covid-19 care este internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala si care si-a dat masca jos si a tusit catre cadrele medicale este urmarit penal de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a anuntat marti un prim set de masuri imediate pentru sustinerea IMM-urilor si a companiilor cu care lucreaza, afectate de actualul context al pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Masurile care au intrat in vigoare…

- Scriitorul Dan Lungu, senator USR, cere Uniunii Scriitorilor din Romania sa ofere sprijin membrilor aflati in situatie de risc, motivand ca numarul persoanelor in varsta cu diverse afectiuni este ridicat in randul acestei categorii.Citește și: Un pacient cu Covid-19 internat la Spitalul „Victor…

- Pandemia de coronavirus iși face simțita prezența și in Romania. Pana acum, 158 de romani au fost infectați cu COVID-19. Printre aceștia se numara și un baiețel in varsta de 4 ani. Puștiul este internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, alaturi de tatal sau, și el depistat…

- Femeia de 54 de ani este contact direct al pacientului care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Capitala. Aceasta este a sasea persoana infectata cu coronavirus ca urmare a contactului cu barbatul de 60 de ani, fost ofiter MAI, care nu a declarat ca a fost plecat in Israel, initial…

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…

- O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, un barbat de 60 de ani.

- Libertatea a intrat in posesia unui acord din spitalul bucureștean Floreasca prin care pacienții internați iși dau acceptul ca pot contracta bacteria intraspitaliceasca pe nume Clostridium difficile și respecta tratamentul impus de spital in caz de imbolnavire.Ziarul a prezentat cazul lui Eugen Florin…