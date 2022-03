Stiri pe aceeasi tema

- Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Conform necesarului realizat de catre autoritati, țara noastra are nevoie de…

- Romania va avea in 2 - 3 saptamani cantitatea necesara de iodura de potasiu, spune ministrul Sanatații. Rafila declara ca iodura de potasiu nu este un panaceu universal și precizeaza de catre cine poate fi utilizata.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Antibiotice Iași va fabrica, incepand de marți, o mare cantitate mare de iodura de potasiu, intr-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore, a anunțat, luni, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30 de milioane de…

- Antibiotice Iași va incepe producția de pastile cu iod marți, 8 martie, cu o capacitate de producție de 2,5 milioane de pastile in 48 de ore.Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat ca Romania ar avea nevoie de 30 de milioane de comprimate in eventualitatea unui atac nuclear declanșat…

- Antibiotice Iasi va fabrica, incepand de marti, o mare cantitate mare de iodura de potasiu, intr-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Antibiotice Iași va fabrica, incepand de marți, o mare cantitate mare de iodura de potasiu, intr-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore, a anunțat, luni, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30 de milioane de…