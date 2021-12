Dupa ce nationala feminina U19 a Romaniei a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de tenis de masa rezervate juniorilor, alti sportivi romani si-au asigurat pozitii pe podium la marea competitie de la Vila Nova de Gaia (Portugalia). Astfel, la categoria Under-19, perechea Darius Movileanu / Eduard Ionescu s-a calificat in semifinalele probei masculine de dublu, dupa 3-0 in optimi cu Nicholas Lum (Australia) / Daniel Rinderer (Germania) si 3-1 in sferturi cu Andrea ...