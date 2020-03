Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din judetul Arad. Este vorba de o femeie de 71 de ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, care s-a internat la Spitalul Judetean,…

- Un numar de 1292 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in total in Romania pana vineri la ora 13.00, din care 263 in ultimele 24 de ore, cele mai multe inregistrate intr-o singura zi. De la declanșarea epidemiei, 24 de oameni au murit, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De la…

- Pana astazi, 24 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Cluj, Timisoara si Neamt, au decedat.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- Joi seara au fost raportate inca 4 decese confirmate cu COVID-19, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Cele patru persoane aveau intre 45 și 70 de ani și erau din județele Dambovița, Timiș, Neamț și Arad. Cazurile raportate joi seara: 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat ca pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate, 16 la Timișoara, 8 la…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Un cuplu din Constanța a fost confirmat cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul imbolnavirilor in Romania a ajuns la 99 de persoane. Cei doi s-au intors din Viena pe 7...