România încă mai primește Astra Zeneca. A, cum?? Romania va primi o noua tranșa de vaccin AstraZeneca. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a afirmat ca, in 13 decembrie, Romania va primi urmatoarea transa de vaccin de la AstraZeneca. El a ținut sa precizeze ca mai sunt 228 de persoane care asteapta completarea schemei de vaccinare. Aceste doze vor fi disponibile in centrele de vaccinare din 15 decembrie. Ce fac vaccinații cu Astra Zeneca “Stim ca, de la inceputul lunii noiembrie, in Romania nu au mai fost disponibile doze de vaccin AstraZeneca, asa incat sunt 359 de persoane care au ratat doza 2 cu vaccinul AstraZeneca,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca, in 13 decembrie, Romania va primi urmatoarea transa de vaccin de la AstraZeneca, precizand ca mai sunt 228 de persoane care asteapta completarea schemei de vaccinare. Aceste doze vor fi disponibile in centrele de vaccinare…

- 46.986 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate duminica de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Circa un sfert au facut prima doza. In ultimele 24 de ore, 3.902 romani au primit vaccinul Johnson&Johnson și…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat, marți, ca a propus Ministerului Sanatații renunțarea la vaccinarea cu serul produs de compania AstraZeneca incepand din prima luna a anului viitor. Peste 850.000 de persoane au fost vaccinate cu acest vaccin de la inceputul…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a propus Ministerului Sanatatii renuntarea la importurile de ser AstraZeneca, avand in vedere numarul scazut al persoanelor care vor sa se imunizeze cu vaccinul produs de aceasta companie. ”In…

- Clanurile infractionale se respecta, doar seful clanului decide soarta si viitorul! Coincidenta sau nu, asta se vede! Apropo de inhalatul asta cu batistuta, asta primeste drepturile financiare ca europarlamentar care nu merge la serviciu pentru a presta programul normal de lucru! Cum sa incaseze drepturile…

- Aproape 98.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate vineri de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID. Peste 27.000 de romani sunt la prima doza. 97.711 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In ultimele…

- AstraZeneca poate fi salvarea romanilor. Dupa ce, in primavara, romanii dar nu numai au ocolit vaccinurile AZ din cauza unor posibile reacții adverse, compania anglo-suedeza acum spera sa-și ia revanșa. AstraZeneca a creat primul medicament cu anticorpi care poate sa ofere o protecție suplimentara de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca persoanele care s-au vaccinat in alte tari cu vaccinuri care nu sunt recunoscute in Romania, cum ar fi Sinovac, Sinopharm si Sputnik, se pot vaccina cu cele autorizate in Uniunea Europeana dupa cel putin 30 de zile de la completarea…