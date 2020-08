Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi? Ei bine, nimic mai simplu: creezi contul Digi WI-FI din contul Digi. Daca nu ai deja un cont, il poți crea aici; te duci la secțiunea Servicii/Digi WI-FI, apoi setezi un username și o parola pentru contul Digi WI-FI; cand ești intr-o zona Digi WI-FI,…

- Printre cele 10 proiecte selectate din România se numara doua proiecte din județul Cluj. Este vorba despre modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava și Coșlariu - Cluj Napoca. 26,7 milioane euro pentru calea ferata Apahida - Suceava Proiect este modernizarea…

- Lucratorii sezonieri trebuie sa aiba acces la linii telefonice in limbile de circulație internaționala pentru ca cei aflați in dificultate sa iși poata afla drepturile și obligațiile, dar și sa poata reclama abuzurile asupra lor!, susține europarlamentarul PNL, Daniel Buda. In plenul Parlamentului…

- Omniasig Vienna Insurance Group a platit in primul trimestru despagubiri in valoare totala de peste 200 milioane de lei, cu aproape 20% mai mari fata de aceeasi perioada din 2019, a anuntat luni compania, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, segmentul auto, respectiv Casco si RCA, a inregistrat…

- Modernizarea conductei de aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș și lucrarile de reconectare a localitaților și consumatorilor vor costa peste 61 milioane lei. Contractul pentru acest obiectiv de investiții a fost semnat joi de Apa CTTA și constructor. Contractul pentru modernizarea aducțiunii…

- Transelectrica a atribuit Energotech SA un contract de 2,6 milioane de lei pentru lucrari de constructii de linii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat pe site-ul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Compania care a obtinut contractul trebuie sa asigure "optimizarea functionarii…

- Submasura 5.1 - 8,28 milioane Euro pentru amenajari sanitare in ferme In 11 mai – 31 iulie 2020 se va desfașura prima sesiune din 2020 pentru depunere on-line a cererilor de finanțare prin submasura 5.1 „Sprijin pentru investițiile in masuri preventive destinate sa reduca efectele dezastrelor naturale,…