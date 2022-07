România, în zodia SECETEI. Se raţionalizează apa! Se închide robinetul la bloc Canicula ce „arde” Romania de cateva zile incoace a produs o seceta severa in mai multe zone. Cel mai afectat pare judetul Prahova. Cel mai mare furnizor de apa potabila de aici anunța raționalizarea apei potabile pentru acest sfarșit de saptamana in mai multe localitați și oprirea pe timpul nopții a furnizarii de apa, din […] The post Romania, in zodia SECETEI. Se rationalizeaza apa! Se inchide robinetul la bloc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Valul de canicula care parjoleste Romania aduce in actualitate o problema cu care se confrunta multe localitați. Din cauza retelelor de alimentare subdimensionate, in multe zone a fost raționalizata livrarea apei potabile.

- Meteorologii anunța temperaturi de 36-37 de grade celsius in aceasta saptamana, in Banat, Crișana, vestul Maramureșului și Oltenia, dar și in Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi temperaturi de 33, 34 de grade și chiar nopțile vom avea valori tropicale, de 20 – 22 de grade, in buna parte din țara.…

