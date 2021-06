România în verde, Arafat în roșu Ultima strigare: doi decedați in urma virusului, 53 de noi imbolnaviți. Parca nici in perioada de inceput a pandemiei nu am stat atat de bine. Nu sunt insa cifre care sa-i sune bine la ureche lui Arafat. Dupa mintea și calculele lui Raed Arafat, pentru care nu da nimanui socoteala, tot nu este bine. Toata […] The post Romania in verde, Arafat in roșu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

