Romania s-a calificat, sambata seara, la Euro 2024, dupa ce am invins Israelul cu 2-1, goluri Puscas si Ianis Hagi. Parcursul din aceste preliminarii ne-a propulsat in urna a doua valorica, deocamdata, dar trebuie sa nu pierdem, marti, acasa, cu Elvetia, pentru a ramane acolo. Pe 2 decembrie, incepand cu ora locala 18:00 (19:00 la […]