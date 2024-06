România, în topul țărilor pentru investiții în energie regenerabilă Investiții in energie regenerabila In pofida creșterii investițiilor de anul trecut, de 1.800 de miliarde de dolari in energie verde, inclusiv 660 de miliarde de dolari in energii regenerabile, investițiile raman sub nivelul necesar pentru a indeplini obiectivul COP28 de triplare a capacitații de energie regenerabila pana in 2030, noteaza Economedia . Blocajul rețelelor și costurile ridicate de capital ar putea sa intarzie progresul, chiar atunci cand este mai mare nevoia de o accelerare, potrivit celui mai recent studiu EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI 63). Stocarea energiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

