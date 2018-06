Stiri pe aceeasi tema

- Romania are al patrulea cel mai scazut nivel al consumului pe cap de locuitor din Uniunea Europeana, de 68% din media UE, valori mai scazute fiind inregistrate in Ungaria, Croatia si Bulgaria, potrivit datelor aferente anului 2017 publicate marti de biroul european de Statistica, Eurostat. Astfel,…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita, indicatorul folosit in Uniunea Europeana ce reflecta mult mai fidel decat PIB-ul per capita nivelul de bunastare a gospodariilor, a variat anul trecut intre 55% din media UE in Bulgaria si 130% din media UE, in Luxemburg, arata datele preliminare publicate…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti ca, fata de anul 2016, peste 695.000 de romani au iesit din zona de saracie, numarul somerilor a scazut cu 92.000 multumita cresterilor salariale, iar mediul de afaceri este increzator in Guvern si vor urma investitii anul acesta. "Fata de anul 2016…

- In 2017, investițiile in economia Romaniei au totalizat 22,6% din PIB, ceea ce ne plaseaza pe locul 8 in UE, dar in perioada 2007-2017 raportul dintre investiții și PIB a scazut cu 12,5 puncte procentuale, clasandu-ne pe locul 4 in topul scaderilor, arata un raport publicat luni de Eurostat.Anul…

- Romania este pe locul al treilea din Uniunea Europeana la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni, 23 aprilie, de biroul de statistica al Comisiei Europene – Eurostat. Romania apare in statistica europeana cu un PIB de 858,3 miliarde de lei…

- România este pe locul al treilea din UE la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Romania este pe locul al treilea din UE la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.