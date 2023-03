România, în topul statelor europene care sprijină munca de la distanță Munca la distanța a caștigat un impuls de neegalat de-a lungul anilor, reducand decalajul dintre companii și profesioniștii care doresc mai multa flexibilitate in zilele lor de lucru. Datorita lumii tehnologiei și limitelor sale nelimitate, capacitatea de a se conecta cu oameni din diferite locații transforma locul de munca tradițional, dezvaluind o mulțime de oportunitați pe continentul european. Fie ca este vorba de directorul corporativ care dorește sa lucreze de acasa sau de antreprenorul sceptic cu privire la rutina noua pana la cinci, munca la distanța este o soluție moderna la provocarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

