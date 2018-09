Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in fruntea curentului antivaccin in Europa, arata publicatia internationala Wall Street Journal. Asta in ciuda faptului ca tara noastra este cap de afis la nivel european din perspectiva numarului de imbolnaviri, arata sursa citata.

- La inceputul anului, BestJobs a realizat in Romania, ca partener al The Boston Consulting Group si The Network, studiul Global Talent privind preferintele candidatilor in ceea ce priveste mobilitatea si ocuparea unui loc de munca.Studiul este realizat la nivel global, fiind cel mai mare de…

- Costurile cu serviciile medicale in Romania s-au dublat fata de media din Europa, conform unui studiul la nivel european. Doar Serbia si Lituania au avut cresteri mai mari decat noi. Nivelul de 15% al...

- Daca raspunsul tau este Romania, felicitari! Este corect, din pacate pentru tine si ceilalti locuitori ai tarii, care resimt urmarile cresterii preturilor, in primul rand, in momentul in care studiaza bonul fiscal dupa o vizita la supermarket.

- Camera Deputatilor este asteptata, miercuri, sa dea un vot final pe propunerea legislativa de modificare a legii Cash Back, lege care obliga in prezent comerciantii cu amanuntul care au o cifra de afaceri anuala de peste 10.000 euro sa accepte si platile cu cardul, alaturi de numerar. Doar ca deputatii…

- Romania se situeaza pe locul sase in topul destinatiilor de pe piata centrelor de date din Europa, in timp ce tarile nordice si Olanda ocupa primele locuri, potrivit noului index Savills - Data Centre Investment Index, care a analizat 20 de tari....

