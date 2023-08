România, în topul producătorilor de înghețată din UE. Locul pe care s-a clasat în 2022 Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat. In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de 620 de milioane de litri, urmata de Franta (591 milioane de litri) si Italia (571 milioane de litri). Pe locurile urmatoare se situeaza, in ordine: Spania (321 milioane de litri), Belgia (198 milioane de litri), Lituania (46 milioane de litri), Cehia (44 milioane de litri), Finlanda (38 milioane de litri)… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

