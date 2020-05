România, în topul COVID la nivel european. Un secretar de stat explică situația Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a prezentat date la zi referitoare la extinderea epidemiei SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit datelor furnizate, situația este sub control iar Romania se afla in topul statelor europene in ceea ce privește combaterea pandemiei de Covid-19. „Modul in care am tratat epidemia COVID-19 a funcționat. Ne aflam intr-un […] The post Romania, in topul COVID la nivel european. Un secretar de stat explica situația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

