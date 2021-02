România, în topul celor mai „verzi” țări din lume Romania se afla locul 32 din 180 intr-un clasament care masoara nivelul de „verde” al economiilor lumii. Topul a fost intocmit de Universitatea Yale, care a calculat Indicele de Performanța a Mediului pentru fiecare țara, pe baza a 32 de categorii de indicatori, de la atenuarea schimbarilor climatice și gestionarea deșeurilor, pana la calitatea apei și a aerului. Veste extraordinara de la Alexandru Rafila: Romania ar putea reveni la normal in septembrie Indicele de Performanța a Mediului arata care sunt cele mai eco-friendly economii din lume, potrivit unui material publicat de Visual Capitalist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

