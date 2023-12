România, în topul celor mai atractive destinații europene pentru investiții Romania a inregistrat o creștere de 86% a numarului de proiecte ISD in 2022, ceea ce o situeaza pe locul al cincisprezecelea in randul celor mai atractive destinații europene pentru investiții, in urcare cu șapte locuri fața de anul precedent, se arata in studiul de atractivitate realizat anual de una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din lume, scrie gandul.ro Studiul EY Romania, efectuat in prima parte a anului 2023, a evidențiat un climat optimist pentru investiții, arata reprezentanții companiei. Conform cercetarii, 63% dintre respondenți au spus ca intenționeaza sa iși… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

