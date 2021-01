Se pare ca Romania este printre cele mai potrivite țari pentru a lucra din „home office” in 2021, asta arata clasamentul Digital Nomad Index , care claseaza țara noastra pe locul trei din acest punct de vedere. Țara noastra ocupa locul trei in clasament datorita faptului ca Romania incepe sa fie vazuta ca un hub pentru companiile de tehnologie in Europa de Est. Conform publicația Evening Standard. , alte motive sunt costul scazut al vieții și internetului de mare viteza ieftin. Internetul de mare viteza costa in medie in Romania aproximativ 35 de lei pe luna. Viteza medie este cea mai ridicata…