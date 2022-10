Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la energie electrica pentru consumatorii casnici au crescut in prima jumatate a anului in aproape toate statele membre UE, cele mai mari scumpiri fiind in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), potrivit datelor Eurostat care iau in calcul preturile in monedele locale. Potrivit…

- Prețul la curent electric s-a majorat cu mai bine de 55% pentru consumatorii casnici din Romania in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In topul creșterilor de peste 55% sunt Cehia, Letonia, Danemarca și Estonia, potrivit datelor Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- Mai mult de o treime dintre romani se aflau anul trecut in pericol de saracie si excluziune sociala, arata datele Eurostat. Procentul este cel mai mare din Uniunea Europeana, in topul biroului european de statistica urmand Bulgaria (32%), Grecia si Spania (28%). Romania a ramas si anul pe primul loc…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…

- Propunerea ca Uniunea Europeana sa interzica vizele turistice pentru cetatenii rusi ar echivala cu o „politica nazista”, a declart sambata, 20 august, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, care a participat la un așa-zisul „Congres international antifascist” organizat in premiera de Moscova, in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9% in iulie, in crestere de la 8,6% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6% la 9,8%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…