Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la curent electric s-a majorat cu mai bine de 55% pentru consumatorii casnici din Romania in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In topul creșterilor de peste 55% sunt Cehia, Letonia, Danemarca și Estonia, potrivit datelor Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- Cea mai mare creștere din UE a fost inregistrata in Ungaria, unde prețul mediu s-a majorat cu 66% in ultimele 12 luni. In Romania, prețul a crescut cu aproximativ 25%, potrivit Reuters , care citeaza datele Eurostat. Prețul painii a crescut cu aproape o cincime in Uniunea Europeana in ultimul an, in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…

- Prețul de referința la gaze este din nou pe o panta ascendenta Foto: captura video. Realizator: Mira Gomboș - Prețul de referința la gaze este din nou pe o panta ascendenta și tendința se va accentua, avertizeaza Agenția Bloomberg. Vineri, prețul a urcat cu 0,8%, la aproape 243 de euro pe megawatt/ora,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9% in iulie, in crestere de la 8,6% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6% la 9,8%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria,

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9% in iulie, in crestere de la 8,6% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6% la 9,8%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…