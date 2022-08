Stiri pe aceeasi tema

- Peste 38 de milioane de persoane din Europa nu-si permit sa plece in concediu o saptamana, in ciuda faptului ca sunt angajate, a declarat Confederatia Sindicatelor Europene. Confederatia Sindicatelor Europene a mentionat Romania, Grecia si Lituania drept statele UE in care o majoritate a angajatilor…

- Valul șase al pandemiei ce COVID-19 amenința concediile romanilor, asta deoarece numarul infectarilor a crescut alarmant , iar romanii se tem ca iși vor pierde vacanțele. In prezent, pentru a merge in Spania, Italia, Grecia, Turci și Bulgaria romanii nu au nevoie de un certificat verde COVID-19…

- ”Haideti sa vedem cum se inchid lucrurile la rectificare. Inchidem acum executia bugetara, in doua zile stim deja cum stam pe iunie, inceputul lunii iulie. O sa fie o rectificare pozitiva, asta este un breaking news, o sa avem rectificare pozitiva, nu pot sa va dau cifrele in momentul asta”, a spus…

- Potrivit Taste Atlas, primele 5 poziții din clasamentul celor mai bune „bucatarii” din lume sunt ocupate de state din Uniunea Europeana, iar Romania se afla pe locul 4. Locul 1 in acest top este deținut de Italia, urmata de Grecia și Spania, in timp ce Romania ocupa un meritoriu loc 4. Pe locul 5 se…

