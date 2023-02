România, în suferință acută de medici de familie! Romania are o mare lipsa de medici de familie. De exemplu, in județul Mureș, sunt 278 de medici de familie și ar fi necesari 320, iar din cei existenți, 60 au ajuns sau au depașit varsta de 67 de ani, avertizeaza Rodica Biro, directorul general al Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Mureș. „La nivelul intregului judet ar trebui sa avem peste 320 de contracte cu medici de familie . Avem 278 de medici. Actualmente, in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Mures dispunem de 55 de norme posibil de contractat, din care 19 in mediu urban. Daca ma uit pe aceasta lista, in Sighisoara, fata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata la B1TV ca daca nu va reusi sa puna accent pe dezvoltarea medicinei prespitalicesti, sistemul sanitar din Romania va deveni „nesustenabil din punct de vedere economic” in urmatorii cinci-sapte ani. „Noi trebuie sa avem un sistem care dezvolta…

- Daca se restrange accesul la servicii de sanatate, ministrul Sanatații a spus ca nu va semna viitorul contract cadru privind acordarea asistenței medicale. Ministrul Alexandru Rafila a declarat ca a discutat cu conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, dupa ce ieri a fost aprobata o hotarare…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, cat va fi inflatia la finalul anului. “Inflatia la finalul anului, cea prognozata de Banca Nationala a Romaniei, este de 16,3 la suta fata de anul trecut, in zona aceea si prognozele pe care si eu, ca ministru de Finante, dar…

- Sapte localitati din judetul Covasna, in care traiesc peste 12.700 de oameni, nu au medici de familie, releva un raport al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Intrucat modul actual de funcționare a asistenței medicale primare nu este atractiv pentru medicii tineri, ministrul Sanatații propune o ”teritorializare” a medicilor de familie. Ministrul Sanatații subliniaza ca aceasta ”gandire” trebuie sa fie abordata ”cu tact”. „Apropo de posibilitatea de a deschide…

- Jumatate din medicii de familie din Harghita au varsta de peste 60 ani, iar numarul celor care isi aleg aceasta specializare este din ce in ce mai redus, tinerii rezidenti alegand, de cele mai multe ori, sa lucreze in spitale sau in apropierea centrelor universitare. Datele puse la dispozitie de Casa…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare prin care se prelungește acordarea pachetelor medicale pentru anii 2021-2022 pana la finele lunii martie a anului viitor. Nu este singura noutate adusa de acest proiect. Tot in documentul citat se face referire…