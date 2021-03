Stiri pe aceeasi tema

- Duminica intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ca noutate, decizia Executivului prevede interzicerea deplasarii in afara locuintei intre orele 22:00 si 5:00, dar si limitarea cazarii in mai multe destinatii turistice, relateaza Digi24. Guvernul a aprobat, in sedinta…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU a decis ca circulația in afara locuinței sa fie interzisa dupa ora 22, iar cazarea in pensiunile și hotelurile de la munte sa fie limitata la 70%…